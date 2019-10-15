«Не жил, а выживал»: зачем Баста купил футбольный клуб

Источник: РИА "Новости"

Популярный рэпер Баста (он же — Ноггано, он же — просто Василий Вакуленко) официально приобрел в свою собственность футбольный клуб СКА из Ростова.

Эту команду не стоит путать с тем самым «Ростовом», который успешно выступает сейчас в Российской премьер-лиге и с 26-ю очками делит первое место с московским «Локомотивом», петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Ростовский СКА — это в настоящее время скромный коллектив из третьего по силе дивизиона страны — Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

ВКонтакте

За 13 сыгранных матчей в зоне «Юг» ПФЛ (команды там разделены на группы по территориальному принципу, чтобы не тратить большие средства на перемещения по всей России) СКА набрал 18 очков и занимает седьмое место из 16-ти.

Это середина турнирной таблицы, что можно считать приемлемым результатом для команды, которая уже 11 лет не играла даже во втором дивизионе страны — Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), не говоря уже о Премьер-лиге.

Однако Баста хочет все изменить. Артист родом из Ростова-на-Дону, по собственному признанию, всегда болел за местный СКА.

«Мы с отцом вместе ходили на футбол. Тогда были лучшие годы СКА — стадион вмещал около 30 тысяч человек. Дерзость, гонор — это же про нас, про ростовчан», — вспоминал исполнитель в интервью Sport24.

В прошлом году Баста заявил о желании восстановить клуб, который когда-то громил в гостях столичный «Спартак» и выигрывал Кубок СССР.

За это время рэпер нашел команде новых спонсоров (среди них — лейбл Gazgolder), заручился поддержкой правительства Ростовской области и вложил 10 млн рублей из личных средств в развитие клуба. Это помогло СКА закрыть прежние долги — в том числе по зарплате игрокам и тренерскому штабу.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков», — заявил Баста, назвав свою работу по возрождению СКА «социальным проектом».

Читайте также Рэпер Баста записал песню про ростовский СКА (видео)

На правах владельца клуба рэпер собирается продолжить налаживать контакты со спонсорами, а также развивать «коммуникационное направление», как сообщается на официальном сайте СКА.

Заниматься другими сферами жизни клуба артист поручил специалистам.

Так, спортивным директором команды стал Виктор Панченко — бывший профессиональный игрок, а ныне — футбольный агент.

«К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается», — заверил Панченко в интервью клубной пресс-службе.

Кстати, о пресс-службе — ее главой назначен Станислав Меркис, который приобрел известность после работы в «Енисее», где он так бодро вел соцсети, что о красноярской команде не переставали писать в федеральных СМИ.

В своем инстаграме Меркис признался, что ради этого предложения отказал даже клубам РПЛ. Судя по всему, условия в СКА с приходом Басты стали весьма неплохими.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0TbRYriCsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0TbRYriCsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0TbRYriCsp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Станислав Меркис (@merkis_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-24T14:52:37+00:00">24 Июл 2019 в 7:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Заместителем генерального директора ростовского клуба стал Сергей Городничук — бывший гендир футбольной команды «Химки», которая сейчас выступает во втором дивизионе страны.

Теперь в планах у СКА — впервые с 2008 года подняться на дивизион выше — в ФНЛ, а также в следующем году снова открыть клубную академию, чтобы растить собственных футболистов.

Сложно даже представить, каких финансовых затрат это потребует — еще больше тренеров и персонала, полей, экипировки, расходов на питание, возможно, открытие спортивного интерната, чтобы воспитывать ребят из других городов Ростовской области и всей России.

Читайте также Рэпер Баста хочет возродить футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону

Однако Баста пока настроен оптимистично. Он даже предлагал присоединиться к команде Денису Глушакову, который летом 2019 года покинул «Спартак» после года, полного скандалов, и отправился в Грозный — играть за «Ахмат».

«Глушаков ответил мне: “Не дай бог, тьфу-тьфу”. Но потом: “Звони”. То есть всех это интересует. Люди понимают, что, если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха», — считает рэпер.

Артист также заверил, что не собирается выступать в клубе в роли «самодура» с деньгами и серьезно намерен развивать команду.

«Теперь мы хотим увидеть борьбу и отдачу игроков в каждом матче. Хотим языческое действо, чтобы люди, которые играют за наши цвета, бились на поле», — заявляет артист.

Но получится ли у Басты стать вторым Сергеем Галицким и создать мощный клуб практически с нуля — это еще вопрос.