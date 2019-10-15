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15:13 (мск), источник: Газета.Ру

«Не жил, а выживал»: зачем Баста купил футбольный клуб

Рэпер Баста купил футбольный клуб — ростовский СКА, который уже 11 лет не может выбраться из третьего по силе дивизиона России, имел огромные долги и давно не показывает приемлемых результатов. Артист заявил, что погасил задолженности команды и теперь собирается заняться ее развитием — в частности, открыть футбольную академию. Баста также приглашал в клуб Дениса Глушакова, но тот отказался со словами «Не дай бог», хотя позже предложил перезвонить.

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Источник: РИА "Новости"

Популярный рэпер Баста (он же — Ноггано, он же — просто Василий Вакуленко) официально приобрел в свою собственность футбольный клуб СКА из Ростова.

Эту команду не стоит путать с тем самым «Ростовом», который успешно выступает сейчас в Российской премьер-лиге и с 26-ю очками делит первое место с московским «Локомотивом», петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Ростовский СКА — это в настоящее время скромный коллектив из третьего по силе дивизиона страны — Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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За 13 сыгранных матчей в зоне «Юг» ПФЛ (команды там разделены на группы по территориальному принципу, чтобы не тратить большие средства на перемещения по всей России) СКА набрал 18 очков и занимает седьмое место из 16-ти.

Это середина турнирной таблицы, что можно считать приемлемым результатом для команды, которая уже 11 лет не играла даже во втором дивизионе страны — Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), не говоря уже о Премьер-лиге.

Однако Баста хочет все изменить. Артист родом из Ростова-на-Дону, по собственному признанию, всегда болел за местный СКА.

«Мы с отцом вместе ходили на футбол. Тогда были лучшие годы СКА — стадион вмещал около 30 тысяч человек. Дерзость, гонор — это же про нас, про ростовчан», — вспоминал исполнитель в интервью Sport24.

В прошлом году Баста заявил о желании восстановить клуб, который когда-то громил в гостях столичный «Спартак» и выигрывал Кубок СССР.

За это время рэпер нашел команде новых спонсоров (среди них — лейбл Gazgolder), заручился поддержкой правительства Ростовской области и вложил 10 млн рублей из личных средств в развитие клуба. Это помогло СКА закрыть прежние долги — в том числе по зарплате игрокам и тренерскому штабу.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков», — заявил Баста, назвав свою работу по возрождению СКА «социальным проектом».

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На правах владельца клуба рэпер собирается продолжить налаживать контакты со спонсорами, а также развивать «коммуникационное направление», как сообщается на официальном сайте СКА.

Заниматься другими сферами жизни клуба артист поручил специалистам.

Так, спортивным директором команды стал Виктор Панченко — бывший профессиональный игрок, а ныне — футбольный агент.

«К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается», — заверил Панченко в интервью клубной пресс-службе.

Кстати, о пресс-службе — ее главой назначен Станислав Меркис, который приобрел известность после работы в «Енисее», где он так бодро вел соцсети, что о красноярской команде не переставали писать в федеральных СМИ.

В своем инстаграме Меркис признался, что ради этого предложения отказал даже клубам РПЛ. Судя по всему, условия в СКА с приходом Басты стали весьма неплохими.

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Заместителем генерального директора ростовского клуба стал Сергей Городничук — бывший гендир футбольной команды «Химки», которая сейчас выступает во втором дивизионе страны.

Теперь в планах у СКА — впервые с 2008 года подняться на дивизион выше — в ФНЛ, а также в следующем году снова открыть клубную академию, чтобы растить собственных футболистов.

Сложно даже представить, каких финансовых затрат это потребует — еще больше тренеров и персонала, полей, экипировки, расходов на питание, возможно, открытие спортивного интерната, чтобы воспитывать ребят из других городов Ростовской области и всей России.

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Однако Баста пока настроен оптимистично. Он даже предлагал присоединиться к команде Денису Глушакову, который летом 2019 года покинул «Спартак» после года, полного скандалов, и отправился в Грозный — играть за «Ахмат».

«Глушаков ответил мне: “Не дай бог, тьфу-тьфу”. Но потом: “Звони”. То есть всех это интересует. Люди понимают, что, если мы со своим взглядом на жизнь здесь, будет интересная заваруха», — считает рэпер.

Артист также заверил, что не собирается выступать в клубе в роли «самодура» с деньгами и серьезно намерен развивать команду.

«Теперь мы хотим увидеть борьбу и отдачу игроков в каждом матче. Хотим языческое действо, чтобы люди, которые играют за наши цвета, бились на поле», — заявляет артист.

Но получится ли у Басты стать вторым Сергеем Галицким и создать мощный клуб практически с нуля — это еще вопрос.

Эльвира Ондар

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