Уткин: Баста — русский Элтон Джон

«У Басты всё получится со СКА, если ему реально интересно. Он же умеет выстраивать бизнес. Бизнес ведь это не прибыль, прибыль — это обувью надо торговать или нефтью. Бизнес — это принцип, это то, как всё устроено.



Но я сильно сомневаюсь, что он переедет в Ростов. Зачем иметь команду, на которую не смотришь? Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает. Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтон Джона “Уотфорд”. Баста — русский Элтон Джон», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Ранее стало известно, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и выделил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.