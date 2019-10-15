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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Баста — русский Элтон Джон

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о переходе СКА из Ростова-на-Дону под контроль музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

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Источник: РИА "Новости"

«У Басты всё получится со СКА, если ему реально интересно. Он же умеет выстраивать бизнес. Бизнес ведь это не прибыль, прибыль — это обувью надо торговать или нефтью. Бизнес — это принцип, это то, как всё устроено.

Но я сильно сомневаюсь, что он переедет в Ростов. Зачем иметь команду, на которую не смотришь? Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает. Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтон Джона “Уотфорд”. Баста — русский Элтон Джон», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и выделил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.

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