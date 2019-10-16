«Анжи» проведет матч с «Аланией» на стадионе в Грозном

Источник: РИА "Новости"

«Что касается домашнего стадиона, нам сегодня действительно негде играть и тренироваться. Домашний матч, который мы должны сыграть с “Аланией”, это встреча второго круга, обменяться матчами с клубом из Владикавказа мы уже не можем, поэтому планируем сыграть с ними на стадионе им. Билимханова в Грозном. Президент клуба обсудил этот вопрос с руководством Чечни, и они сразу же пошли нам навстречу. Мы уже получили добро на проведение этой игры от коллег из Грозного, и очень им за это благодарны» — рассказал собеседник агентства.

Клубу удалось договориться об обмене кругами с «Легионом Динамо» и ближайший матч 19 октября команда проведет на стадионе «Динамо» в Махачкале. «Руководство “Легиона” пошло нам навстречу, мы им очень благодарны. Мы также нашли понимание у коллег из Ставрополя и, скорее всего, с “Динамо” Ставрополь тоже обменяемся домашними матчами», — добавил Агарагимов.

По словам гендиректора «Анжи», уже есть понимание, какой стадион в Махачкале клуб попытается сертифицировать.

«Но пока не хотели бы говорить об этом. К этому вопросу мы вернемся ближе к весне следующего года, когда возобновится сезон после зимнего перерыва», — добавил он.

Что касается тренировочного процесса, то сейчас команда вынуждена искать полноразмерное футбольное поле, а также работать на частных искусственных покрытиях в Махачкале, пояснил собеседник агентства.

По итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из Российской премьер-лиги и не сумел пройти лицензирование для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги, после чего был вынужден заявиться в третий по силе дивизион российского футбола — ПФЛ. После 13 туров «Анжи» занимает 15-е место в зоне «Юг», набрав шесть очков (после штрафа на шесть очков со стороны Российского футбольного союза (РФС) на основании предписания дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) из-за задолженности по зарплате перед игроком Янником Боли — прим. ТАСС).