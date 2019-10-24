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19:30 (мск), источник: ТАСС

Габулов продолжит работу на посту президента ФК «Алания»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент футбольного клуба «Алания» Владимир Габулов сообщил, что продолжит работу во владикавказском клубе. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Основа» сообщил о том, что Габулов может покинуть клуб после того, как оттуда ушел генеральный директор Амзор Айларов. Позже Габулов сказал, что готов продолжать свою работу в «Алании» и уведомил об этом учредителей клуба.

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«Была ситуация, но сейчас она разрешилась. Я продолжаю работу на своем посту, учредителям тоже сказал об этом. Работа идет на благо российского футбола», — сказал Габулов.

Габулов возглавил клуб в июле нынешнего года, уйдя с поста министра спорта Северной Осетии. Будучи вратарем, Габулов становился чемпионом России (2005, 2006), обладателем Кубка России (2006), обладателем Кубка УЕФА (2005), бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

«Алания» занимает второе место в зоне «Юг» Олимп — Профессиональной футбольной лиги. Клуб становился чемпионом России 1995 года. В 2014 году владикавказский клуб из-за долгов снялся с чемпионата Футбольной национальной лиги и прекратил свое существование. Новый клуб был создан на частные средства.

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