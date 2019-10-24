Габулов продолжит работу на посту президента ФК «Алания»

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Основа» сообщил о том, что Габулов может покинуть клуб после того, как оттуда ушел генеральный директор Амзор Айларов. Позже Габулов сказал, что готов продолжать свою работу в «Алании» и уведомил об этом учредителей клуба.

«Была ситуация, но сейчас она разрешилась. Я продолжаю работу на своем посту, учредителям тоже сказал об этом. Работа идет на благо российского футбола», — сказал Габулов.

Габулов возглавил клуб в июле нынешнего года, уйдя с поста министра спорта Северной Осетии. Будучи вратарем, Габулов становился чемпионом России (2005, 2006), обладателем Кубка России (2006), обладателем Кубка УЕФА (2005), бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.