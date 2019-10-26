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20:02 (мск), источник: Sport24

«Где наши деньги?». Игроки московского «Арарата» несколько месяцев не получают зарплату

Тренер говорит, что не знает, ели вчера футболисты или нет.

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Источник: Sport24

Игроки московского «Арарата» привлекли внимание к проблемам клуба перед началом матча ПФЛ с саратовским «Соколом». Игроки вышли на игру в футболках с надписью «Где наши деньги?».

Акция нацелена на привлечение внимания руководства клуба, которое уже несколько месяцев не платит зарплату ни игрокам, ни тренерам, ни персоналу. Люди на руководящих постах также сидят без денег, потому только поддержали начинание команды.

«Ситуация в команде простая: четыре месяца я тренирую «Арарат» и ни разу не получал ни зарплаты, ни премии, — сказал в интервью «Чемпионату» главный тренер команды Василий Рожнов. — Кормят обещаниями, а на деле ничего. Сначала были одни сроки, потом другие. В последний раз обещали все выплатить 9 ноября. Хотелось бы все решить мирно. Оганесян (владелец «Арарата», — прим. Sport24.ru) обещал все отдать, но воз и ныне там. Решили с ребятами доиграть, а там будь что будет. Безобразные условия: ни проживания, ни питания.


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Эту акцию предложило руководства клуба. Не высшее. Люди в такой же ситуации, как и мы. Никто не получает денег. Как можно давать какую-то нагрузку ребятам? Я ведь не знаю, ел футболист вчера или нет.

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«Арарат» проиграл «Соколу» 0:3 и занимает 7 место в таблице ПФЛ с 20 очками. О возобновлении существования клуба и возвращении «Арарата» в Москву было объявлено в январе 2019 года. Еще недавно клуб выступал в ФНЛ, за него успели поиграть Роман Павлюченко, Алексей Ребко, Марат Измайлов и Игорь Лебеденко, а тренером 2 месяца был Александр Григорян.

Еще 18 августа футболист Александр Димидко разрорвал контракт с клубом, заявив, что у «Арарата» нет финансирования.

Буду разрывать контракт. У клуба нет финансирования. Подпитки от руководства нет. Углубляться не буду. Когда уходил из «Химок», то варианты имелись, но тогда принял предложение от «Арарата».
Александр Димидко

17 октября появилась информация, что в Москве будет создан новый футбольный клуб под названием Moscow City, на управленческие должности в котором привлечены люди, участвовавшие в создании «Арарата». В том числе медиаменеджер Арам Габрелянов, который будет консультировать новый клуб. А что будет со скитающимся между Россией и Арменией «Араратом» — неизвестно.

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Арарат М
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