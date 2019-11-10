Ростовский ФК СКА получит около 15 млн руб. субсидий из бюджета области

Как в воскресенье журналистам сообщил первый заместитель губернатора региона и президент клуба Игорь Гуськов, объем запланированных субсидий на 2020 год составляет около 15 млн рублей.
В октябре в
«Мы ежегодно из областного бюджета выделяем сумму порядка 600 млн рублей на поддержку 16 игровых команд по различным видам спорта, футбольный клуб СКА здесь не исключение. Ежегодно в виде субсидий выделяется сумма порядка 15 млн рублей. На 2020 год сейчас идет формирование бюджета, сумма примерно такая же. Эта поддержка сохранится, безусловно», — рассказал он.
В текущем чемпионате зоны «Юг» СКА провел 16 матчей, в таблице клуб занимает шестое место, набрав 24 очка. В воскресенье СКА на своем поле примет «Волгарь» из Астрахани в матче 17-го тура чемпионата