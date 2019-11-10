Ростовский ФК СКА получит около 15 млн руб. субсидий из бюджета области

Как в воскресенье журналистам сообщил первый заместитель губернатора региона и президент клуба Игорь Гуськов, объем запланированных субсидий на 2020 год составляет около 15 млн рублей.

В октябре в пресс-службе клуба сообщили, что Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА, вложив около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба.

«Мы ежегодно из областного бюджета выделяем сумму порядка 600 млн рублей на поддержку 16 игровых команд по различным видам спорта, футбольный клуб СКА здесь не исключение. Ежегодно в виде субсидий выделяется сумма порядка 15 млн рублей. На 2020 год сейчас идет формирование бюджета, сумма примерно такая же. Эта поддержка сохранится, безусловно», — рассказал он.