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18:52 (мск), источник: Sport24

Матч футболистов из Астрахани и Махачкалы завершился массовой дракой: видео

Массовая драка произошла на поле сразу после окончания матча 18-го тура группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги «Волгарь» (Астрахань) — «Легион Динамо» (Махачкала).

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Встреча, прошедшая сегодня, 17 ноября, на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась вничью 1:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько секунд после того, как арбитр дал свисток об окончании игры, футболисты начали выяснять отношения. Стычка переросла в массовую драку, в которой участвовали представители обеих команд.

На поле начался настоящий мордобой, двое человек оказались на газоне после ударов, кто-то даже применил борцовский прием. В дальнейшем конфликт был погашен и команды разошлись.

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