Матч футболистов из Астрахани и Махачкалы завершился массовой дракой: видео

Встреча, прошедшая сегодня, 17 ноября, на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась вничью 1:1.

Через несколько секунд после того, как арбитр дал свисток об окончании игры, футболисты начали выяснять отношения. Стычка переросла в массовую драку, в которой участвовали представители обеих команд.