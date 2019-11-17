Матч футболистов из Астрахани и Махачкалы завершился массовой дракой: видео
Массовая драка произошла на поле сразу после окончания матча 18-го тура группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги «Волгарь» (Астрахань) — «Легион Динамо» (Махачкала).
Массовая драка произошла на поле сразу после окончания матча 18-го тура группы «Юг» Профессиональной футбольной лиги «Волгарь» (Астрахань) — «Легион Динамо» (Махачкала).
Встреча, прошедшая сегодня, 17 ноября, на стадионе «Центральный» в Астрахани, завершилась вничью 1:1.
Через несколько секунд после того, как арбитр дал свисток об окончании игры, футболисты начали выяснять отношения. Стычка переросла в массовую драку, в которой участвовали представители обеих команд.
На поле начался настоящий мордобой, двое человек оказались на газоне после ударов,