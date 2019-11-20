КДК дисквалифицировал четырех игроков «Легион Динамо» на 4 матча ПФЛ

Встреча, прошедшая в Астрахани 17 ноября, завершилась со счетом 1:1. После финального свистка на поле выбежали представители махачкалинского клуба, началась потасовка, перешедшая в массовую драку обеих команд. Также на поле выбежали болельщики. Беспорядки продолжались несколько минут.

«Футболисты команды “Волгарь” не наносили ударов игрокам соперника. Это не может расцениваться как драка. Драка — это взаимное нанесение ударов. Мы рассматривали агрессивное поведение со стороны игроков “Легион Динамо”. Марат Идрисов, Магомед Муртазалиев, Рауль Шихаев и Темирхан Талибов из махачкалинского клуба дисквалифицированы на четыре матча ПФЛ», — сказал Григорьянц журналистам.