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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПФЛ сократит количество групп до четырех, начиная с сезона-2020/21

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сократит количество групп в своем чемпионате до четырех, заявил президент лиги Андрей Соколов.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Москве состоялось внеочередное собрание ПФЛ. В текущем сезоне матчи проходят в пяти группах: «Запад», «Центр», «Восток», «Юг», «Урал-Поволжье».

«Решение по общему собранию звучит так: программу программу развития ПФЛ утвердить. Признать необходимость изменения первенства. Считать приоритетным проведение игр в четырех группах с сезона-2020/21», — заявил Соколов на собрании.

«Стратегия должна быть направлена на повышение интереса к лиге. Мы должны достичь целостности в проведении соревнований. На протяжении последних сезонов не все победители групп выходят в ФНЛ, например, в группе “Восток”», — добавил президент лиги.

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