ПФЛ сократит количество групп до четырех, начиная с сезона-2020/21

Во вторник в Москве состоялось внеочередное собрание ПФЛ. В текущем сезоне матчи проходят в пяти группах: «Запад», «Центр», «Восток», «Юг», «Урал-Поволжье».

«Решение по общему собранию звучит так: программу программу развития ПФЛ утвердить. Признать необходимость изменения первенства. Считать приоритетным проведение игр в четырех группах с сезона-2020/21», — заявил Соколов на собрании.

«Стратегия должна быть направлена на повышение интереса к лиге. Мы должны достичь целостности в проведении соревнований. На протяжении последних сезонов не все победители групп выходят в ФНЛ, например, в группе “Восток”», — добавил президент лиги.