ПФЛ сократит количество групп до четырех, начиная с сезона-2020/21
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сократит количество групп в своем чемпионате до четырех, заявил президент лиги Андрей Соколов.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) сократит количество групп в своем чемпионате до четырех, заявил президент лиги Андрей Соколов.
Во вторник в Москве состоялось внеочередное собрание ПФЛ. В текущем сезоне матчи проходят в пяти группах: «Запад», «Центр», «Восток», «Юг», «Урал-Поволжье».
«Решение по общему собранию звучит так: программу программу развития ПФЛ утвердить. Признать необходимость изменения первенства. Считать приоритетным проведение игр в четырех группах с сезона-2020/21», — заявил Соколов на собрании.
«Стратегия должна быть направлена на повышение интереса к лиге. Мы должны достичь целостности в проведении соревнований. На протяжении последних сезонов не все победители групп выходят в ФНЛ, например, в группе “Восток”», — добавил президент лиги.