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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соколов: Для клубов ПФЛ система «весна-осень» была бы приемлемой

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Возвращение к проведение матчей по системе «осень-весна» для команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) было бы, скорее, приемлемым вариантом, заявил президент ПФЛ Андрей Соколов.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Москве на внеочередном собрании ПФЛ поднимался вопрос о возвращении лиги на систему «весна-осень».

«Наша лига находится в структуре лиг. Это вопрос за пределами ПФЛ. Можно высказывать пожелания, что “весна-осень” для многих клубов нашего чемпионата более приемлема, хотя это не основная причина, почему снимаются команды», — заявил Соколов.

«Если бы мы видели нормальную систему обмена между командами ПФЛ и ФНЛ, то это можно было бы рассмотреть. Но есть нюансы. Этот вопрос обсуждался на исполкоме РФС, так как среди наших команд существует большой простой. Думаю, придем к тому, что будем заполнять паузы какими-то соревнованиями», — добавил он.

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