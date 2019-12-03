Соколов: Для клубов ПФЛ система «весна-осень» была бы приемлемой

«Наша лига находится в структуре лиг. Это вопрос за пределами ПФЛ. Можно высказывать пожелания, что “весна-осень” для многих клубов нашего чемпионата более приемлема, хотя это не основная причина, почему снимаются команды», — заявил Соколов.

«Если бы мы видели нормальную систему обмена между командами ПФЛ и ФНЛ, то это можно было бы рассмотреть. Но есть нюансы. Этот вопрос обсуждался на исполкоме РФС, так как среди наших команд существует большой простой. Думаю, придем к тому, что будем заполнять паузы какими-то соревнованиями», — добавил он.