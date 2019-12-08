Источник: Красноярский бизнесмен стал президентом «Алании»

Гуриев также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе. По его словам, выплаты зарплат за октябрь произведены в полном объеме. В начале будущей недели будет погашена и ноябрьская задолженность.

— В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ, — отметил Гуриев. — С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые. Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем.