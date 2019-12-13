Бизнесмен Гуриев сменил бывшего вратаря Габулова на посту президента ФК «Алания»

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Гуриев официально стал президентом футбольного клуба “Алания Владикавказ”. Владимир Габулов, который ранее занимал эту должность, покинул клуб», — сказал собеседник агентства.

Габулов говорил ранее о претензиях со стороны учредителей, в частности, связанные с финансовой отчетностью. С ними экс-вратарь не согласился, назвав необоснованными, так как финансовую деятельность клуба ведет бухгалтер, назначенный учредителями, а многие расходы проводились с целью экономии на личные средства Габулова или спонсоров из числа друзей.

Габулов стал президентом нового частного клуба «Алания» летом этого года. Ранее он также занимал пост главы Минспорта Северной Осетии.