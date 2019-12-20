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13:00 (мск), источник: VN.ru

ФК «Новосибирск» покинул главный тренер

Наставник Игорь Чугайнов и спортивный директор Олег Флегонтов расстались с футбольным клубом «Новосибирск». В руководстве команды отмечают, что это обоюдное решение.

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Источник: VN.ru

Полгода отработал на посту главного тренера ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов. 20 декабря клуб сообщил об уходе специалиста. Вместе с ним команду покидает спортивный директор Олег Флегонтов.

«По обоюдному согласию принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Чугайновым и спортивным директором Олегом Флегонтовым. Мы благодарим Игоря Валерьевича и Олега Юрьевича за проделанную работу, помощь в становлении новой команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — передает официальный сайт ФК «Новосибирск».

Игорь Чугайнов возглавил ФК «Сибирь» в сентябре 2018 года. После исключения клуба из Футбольной национальной Лиги в июне 2019-го было объявлено о создании нового футбольного клуба, которому дали имя «Новосибирск». Чугайнова назначили его главным тренером.

Вскоре был раскрыт замысел руководства, согласно которому в будущем команда должна представлять город в Премьер-лиге — элите отечественного футбола.

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