ФК «Новосибирск» покинул главный тренер
Наставник Игорь Чугайнов и спортивный директор Олег Флегонтов расстались с футбольным клубом «Новосибирск». В руководстве команды отмечают, что это обоюдное решение.
Наставник Игорь Чугайнов и спортивный директор Олег Флегонтов расстались с футбольным клубом «Новосибирск». В руководстве команды отмечают, что это обоюдное решение.
Полгода отработал на посту главного тренера ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов. 20 декабря клуб сообщил об уходе специалиста. Вместе с ним команду покидает спортивный директор Олег Флегонтов.
«По обоюдному согласию принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Чугайновым и спортивным директором Олегом Флегонтовым. Мы благодарим Игоря Валерьевича и Олега Юрьевича за проделанную работу, помощь в становлении новой команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — передает официальный сайт ФК «Новосибирск».
Игорь Чугайнов возглавил ФК «Сибирь» в сентябре 2018 года. После исключения клуба из Футбольной национальной Лиги в июне 2019-го было объявлено о создании нового футбольного клуба, которому дали имя «Новосибирск». Чугайнова назначили его главным тренером.
Вскоре был раскрыт замысел руководства, согласно которому в будущем команда должна представлять город в