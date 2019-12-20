ФК «Новосибирск» покинул главный тренер

Источник: VN.ru

Полгода отработал на посту главного тренера ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов. 20 декабря клуб сообщил об уходе специалиста. Вместе с ним команду покидает спортивный директор Олег Флегонтов.

«По обоюдному согласию принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Игорем Чугайновым и спортивным директором Олегом Флегонтовым. Мы благодарим Игоря Валерьевича и Олега Юрьевича за проделанную работу, помощь в становлении новой команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — передает официальный сайт ФК «Новосибирск».

Игорь Чугайнов возглавил ФК «Сибирь» в сентябре 2018 года. После исключения клуба из Футбольной национальной Лиги в июне 2019-го было объявлено о создании нового футбольного клуба, которому дали имя «Новосибирск». Чугайнова назначили его главным тренером.