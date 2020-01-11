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17:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисты российского клуба пошли подрабатывать грузчиками и таксистами

Футболисты иркутского «Зенита», выступающего в зоне «Восток» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), уже полгода не получают зарплату. Об этом сообщают «Вести Иркутск».

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В последний раз игроки команды получали деньги в июле 2019 года. Сейчас на контракте с клубом находятся 38 человек, они решили бойкотировать тренировки, пока не будет решен финансовый вопрос. Также отмечается, что многие футболисты уже начали подрабатывать грузчиками и таксистами.

«Зенит» сейчас на обеспечении некоего спонсора, который перечислял деньги в соответствии со сметой, заявил министр спорта Иркутской области Илья Резник. В то же время генеральный директор клуба Сергей Говорухин сообщил, что средства от спонсора не поступают в полном объеме.

Всего же «Зениту» необходимо около восьми миллионов рублей на то, чтобы погасить долги по зарплатам. По словам Резника, этот вопрос будет решаться совместно с министерством спорта области.

Иркутяне идут шестыми в турнирной таблице зоны «Восток», в турнире принимают участие всего шесть клубов. «Зенит», имея в своем активе лишь девять очков, находится в зоне вылета из ПФЛ.

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