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14 января, источник: Спорт-Экспресс

Источник: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин был вызван на допрос в следственный департамент МВД России в связи с расследованием уголовного дела о договорном матче, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, это касается ситуации со скандалом вокруг встречи 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы «Юг» «Чайки» против «Черноморца» (3:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

14 мая генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко намекнул у себя в Инстаграме, что матч «Чайка» — «Черноморец» — странный. На следующий день президент РФС Александр Дюков заявил, что матч мог носить неспортивный характер и направил заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и троих игроков «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

Ранее также появилась информация о возбуждении МВД уголовного дело по ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

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