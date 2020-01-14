Источник: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»
Президент Российской футбольной
Президент Российской футбольной
14 мая генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко намекнул у себя в Инстаграме, что матч «Чайка» — «Черноморец» — странный. На следующий день президент РФС Александр Дюков заявил, что матч мог носить неспортивный характер и направил заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку. Позже
Ранее также появилась информация о возбуждении МВД уголовного дело по ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).