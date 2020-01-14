Источник: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»

14 мая генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко намекнул у себя в Инстаграме, что матч «Чайка» — «Черноморец» — странный. На следующий день президент РФС Александр Дюков заявил, что матч мог носить неспортивный характер и направил заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и троих игроков «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.