Следователи допросили президента РПЛ как свидетеля по делу о договорном матче
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Российской
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент Российской
«Президент Российской
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Следственный департамент МВД расследует уголовное дело статье 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец», который состоялся 13 мая 2019 года на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области. По ее словам, в ходе предварительного расследования следователями в Москве,
Как было установлено на заседании
Первый тайм завершился со счетом 1:1. Но в перерыве игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче.
Во второй половине встречи «Черноморец» стал проигрывать «Чайке». Таким образом, были нарушены условия негласной договоренности Градиленко и Дышекова. Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство среди их партнеров, что также вызвало стычки внутри команды во время игры и в подтрибунном помещении. «Чайка» выиграла встречу со счетом 3:1, что в концовке чемпионата позволило клубу обойти «Урожай» в турнирной таблице на три очка, занять первое место по итогам чемпионата и завоевать право на участие в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне.
После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование по поводу возможного неспортивного характера матча. Были проведены
По итогам заседания КДК Градиленко и Дышекову запретили заниматься футбольной деятельностью на один год. Пуляев, Резников и Юдин были отстранены от футбола на три года.