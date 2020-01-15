Следователи допросили президента РПЛ как свидетеля по делу о договорном матче

Источник: РИА "Новости"

«Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, действительно, допрошен, но он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. После допроса он был сразу отпущен домой», — сказал собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что Следственный департамент МВД расследует уголовное дело статье 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — футбольного матча между командами «Чайка» и «Черноморец», который состоялся 13 мая 2019 года на стадионе в селе Песчанокопское Ростовской области. По ее словам, в ходе предварительного расследования следователями в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.

Неспортивная игра

Как было установлено на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) 7 июня, 13 мая, перед матчем «Чайки» (Ростовская область) и «Черноморца» (Новороссийск), гендиректор клуба Олимп — ПФЛ «Урожай» Дмитрий Градиленко дал 500 тыс. рублей игрокам и главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову. Деньги должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения за победу в игре.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Но в перерыве игроки «Черноморца» Анатолий Пуляев, Станислав Резников и Иван Юдин получили от 1 до 2 млн рублей от неустановленных лиц, чтобы повлиять на игру команды и потерпеть поражение в матче.

Во второй половине встречи «Черноморец» стал проигрывать «Чайке». Таким образом, были нарушены условия негласной договоренности Градиленко и Дышекова. Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство среди их партнеров, что также вызвало стычки внутри команды во время игры и в подтрибунном помещении. «Чайка» выиграла встречу со счетом 3:1, что в концовке чемпионата позволило клубу обойти «Урожай» в турнирной таблице на три очка, занять первое место по итогам чемпионата и завоевать право на участие в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в следующем сезоне.

После матча президент РФС Александр Дюков обратился к МВД с просьбой провести расследование по поводу возможного неспортивного характера матча. Были проведены психо-физиологические исследования с использованием полиграфа, от которого отказались Пуляев, Резников и Юдин. В заключении экспертиз было указано, что действия игроков имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честной борьбе.