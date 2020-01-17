Российские футболисты делали ставки на игры своей команды

Он отметил, что из трех футболистов, делавших ставки, двое выступали на правах аренды. Президент «Машук КМВ» заявил, что спортсменов ждет наказание. По словам Сахтариди, игроки оправдываются тем, что не знали о запрете и делали ставки на другие виды спорта, однако функционер признался, что им не верит.