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17 января, источник: Lenta.Ru

Российские футболисты делали ставки на игры своей команды

Футболисты «Машук КМВ», выступающего в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), делали ставки на матчи своей команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, это действительно так», — заявил президент клуба Александр Сахтариди.

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Он отметил, что из трех футболистов, делавших ставки, двое выступали на правах аренды. Президент «Машук КМВ» заявил, что спортсменов ждет наказание. По словам Сахтариди, игроки оправдываются тем, что не знали о запрете и делали ставки на другие виды спорта, однако функционер признался, что им не верит.

Статья 9 из «Регламента Российского футбольного союза по этике» запрещает официальным лицам прямое или косвенное участие в азартных играх и деятельности букмекерских контор и тотализаторов.

«Машук КМВ» выступает в зоне «Юг» ПФЛ (третьего по силе дивизиона чемпионата России). После 18 матчей команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

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