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12:52 (мск), источник: Om1.ru

Фанаты требуют переименовать футбольный клуб «Новосибирск» в «Чкаловец»

Сейчас на официальном сайте футбольного клуба проходит голосование, итоги будут известны в середине марта.

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О голосовании сообщают в группе футбольного клуба «Новосибирск» в «ВКонтакте». На первом этапе всем болельщикам предлагается оставить свое мнение в формах от Google, где нужно ответить на несколько вопросов:

 — Необходимо ли в принципе менять название?
— Какое название должен носить клуб?
— Какова ваша оценка деятельности клуба в 2019 году?

ВКонтакте

После подведения итогов первого этапа будет определено потенциальное название клуба, которое в финальном этапе будет соперничать с текущим названием «Новосибирск». Итоги предварительного голосования планируется озвучить 16—17 февраля.

Финальный этап будет проводиться на сайте правительства Новосибирской области в период с 24 февраля по 15 марта. В голосовании смогут участвовать только жители Новосибирской области.

Для того чтобы принять участие в финальном голосовании, необходимо будет зайти через личный кабинет Госуслуг. Данная процедура поможет избежать накрутки голосов за один из вариантов.

Итоги будут опубликованы 19—20 марта 2020 года.

Большинство подписчиков в группе футбольного клуба «Новосибирск» высказываются за необходимость переименовать команду в «Чкаловец».

Напомним, в конце прошлого года футбольный клуб «Новосибирск» объявил об отставке главного тренера.

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