Фанаты требуют переименовать футбольный клуб «Новосибирск» в «Чкаловец»

О голосовании сообщают в группе футбольного клуба «Новосибирск» в «ВКонтакте». На первом этапе всем болельщикам предлагается оставить свое мнение в формах от Google, где нужно ответить на несколько вопросов:

— Необходимо ли в принципе менять название?

— Какое название должен носить клуб?

— Какова ваша оценка деятельности клуба в 2019 году?

ВКонтакте

После подведения итогов первого этапа будет определено потенциальное название клуба, которое в финальном этапе будет соперничать с текущим названием «Новосибирск». Итоги предварительного голосования планируется озвучить 16—17 февраля .

Финальный этап будет проводиться на сайте правительства Новосибирской области в период с 24 февраля по 15 марта. В голосовании смогут участвовать только жители Новосибирской области.

Для того чтобы принять участие в финальном голосовании, необходимо будет зайти через личный кабинет Госуслуг. Данная процедура поможет избежать накрутки голосов за один из вариантов.

Итоги будут опубликованы 19—20 марта 2020 года.

Большинство подписчиков в группе футбольного клуба «Новосибирск» высказываются за необходимость переименовать команду в «Чкаловец».