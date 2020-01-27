Фанаты требуют переименовать футбольный клуб «Новосибирск» в «Чкаловец»
Сейчас на официальном сайте футбольного клуба проходит голосование, итоги будут известны в середине марта.
Сейчас на официальном сайте футбольного клуба проходит голосование, итоги будут известны в середине марта.
О голосовании сообщают в группе футбольного клуба «Новосибирск» в «ВКонтакте». На первом этапе всем болельщикам предлагается оставить свое мнение в формах от Google, где нужно ответить на несколько вопросов:
— Необходимо ли в принципе менять название?
— Какое название должен носить клуб?
— Какова ваша оценка деятельности клуба в 2019 году?
После подведения итогов первого этапа будет определено потенциальное название клуба, которое в финальном этапе будет соперничать с текущим названием «Новосибирск». Итоги предварительного голосования планируется озвучить
Финальный этап будет проводиться на сайте правительства Новосибирской области в период с 24 февраля по 15 марта. В голосовании смогут участвовать только жители Новосибирской области.
Для того чтобы принять участие в финальном голосовании, необходимо будет зайти через личный кабинет Госуслуг. Данная процедура поможет избежать накрутки голосов за один из вариантов.
Итоги будут опубликованы
Большинство подписчиков в группе футбольного клуба «Новосибирск» высказываются за необходимость переименовать команду в «Чкаловец».
Напомним, в конце прошлого года футбольный клуб «Новосибирск» объявил об отставке главного тренера.