Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Кубок Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион российского футбола), который должен был пройти в Турции, не состоится
«Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ, который должен был стартовать 15 марта 2020 в Анталье», — говорится в сообщении.
«Команды, которые должны были принять участие в турнире, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки», — добавляется в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.