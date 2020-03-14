Кубок Профессиональной футбольной лиги в Турции отменен из-за пандемии

«Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ, который должен был стартовать 15 марта 2020 в Анталье», — говорится в сообщении.

«Команды, которые должны были принять участие в турнире, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки», — добавляется в сообщении.