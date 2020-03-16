Умер бывший игрок ростовского ФК «СКА» Михаил Гончаров

Ушел из жизни бывший игрок ростовского футбольного клуба «СКА» Михаил Гончаров. Он скончался на 48-м году жизни. Об этом сообщили на официальной странице команды в социальных сетях.

В период с 1999 по 2000 год Гончаров провел за армейцев 38 матчей. На поле он играл на позиции защитника. Футболисты и сотрудники клуба выражают соболезнования родственникам и близким талантливого спортсмена.