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17:00 (мск), источник: Sport24

У экс-футболиста «Зенита» подтвердился коронавирус

Как стало известно Sport24, новый тест 37-летнего полузащитника футбольного клуба «Ленинградец» Максима Астафьева на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время он находится в Боткинской больнице.

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Источник: Sport24

Там же находился еще один игрок команды ПФЛ — 30-летний защитник Илья Баннов, но его уже выписали, так как тест дал отрицательный результат. Оба были госпитализированы с повышенной температурой.

15 марта «Ленинградец» экстренно вернулся в Санкт-Петербург в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Испании, где команда находилась на сборах.

Астафьев играл за «Зенит» с 2001 по 2003 год, забив 5 голов и сделав 3 голевые передачи в 35 матчах.

«Ленинградец» после 17 туров этого сезона занимает 5-е место в турнирной таблице западной зоны ПФЛ.

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