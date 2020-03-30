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14:27 (мск), источник: ТАСС

У игрока ФК «Ленинградец» повторный анализ показал отсутствие коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Повторный тест на коронавирус показал, что у полузащитника футбольного клуба «Ленинградец» Максима Астафьева нет коронавируса, его выпишут из больницы в понедельник, сообщили в пресс-службе клуба.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:29 MSK, 30.03

«Повторный анализ показал отсутствие коронавируса у Максима Астафьева. Сегодня наш 88-й номер покинет стены больницы», — говорится в сообщении.

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О госпитализации Астафьева стало известно 24 марта. По данным пресс-службы клуба, команда находилась на сборах в Испании, которые были прерваны из-за ситуации с распространением коронавируса. 37-летний Астафьев уже в России почувствовал недомогание и вызвал врачей, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу, анализ на наличие коронавируса показал положительный результат. Вся команда была отправлена под домашний карантин.

Сейчас игроки команды, которая выступает в Профессиональной футбольной лиге, несмотря на окончание двухнедельного карантина, продолжают самоизоляцию дома.

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В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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