У игрока ФК «Ленинградец» повторный анализ показал отсутствие коронавируса

«Повторный анализ показал отсутствие коронавируса у Максима Астафьева. Сегодня наш 88-й номер покинет стены больницы», — говорится в сообщении.
О госпитализации Астафьева стало известно 24 марта. По данным
Сейчас игроки команды, которая выступает в Профессиональной футбольной лиге, несмотря на окончание двухнедельного карантина, продолжают самоизоляцию дома.
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.