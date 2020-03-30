У игрока ФК «Ленинградец» повторный анализ показал отсутствие коронавируса

О госпитализации Астафьева стало известно 24 марта. По данным пресс-службы клуба, команда находилась на сборах в Испании, которые были прерваны из-за ситуации с распространением коронавируса. 37-летний Астафьев уже в России почувствовал недомогание и вызвал врачей, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу, анализ на наличие коронавируса показал положительный результат. Вся команда была отправлена под домашний карантин.