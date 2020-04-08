Президент «Тюмени»: Коронавирус не угрожает существованию клуба

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее власти Приморья сообщили, что принято решение приостановить заключение контрактов с игроками в профессиональных спортклубах края в сезоне-2020/21. Было объявлено о том, что хоккейная команда «Адмирал» не выступит в чемпионате КХЛ следующего сезона, а «Луч» — в ФНЛ. Позже «Луч» сообщил, что покинет профессиональный футбол. Оба клуба базируются во Владивостоке.

«Никакой угрозы существования нет. У нас небольшой бюджет, небольшие зарплаты, поэтому всё в порядке. Команда успела пройти все сборы, приехала домой и находится на карантине. Пока эту неделю игроки будут дома, потом посмотрим, что скажут местные власти. Думаю, две с половиной недели хватит для подготовки команды к возобновлению чемпионата. Мы провели хорошие сборы в Сочи, Турции. С составом определились, команда собрана. Осталось возобновить чемпионат», — сказал Попов по телефону.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса. «Тюмень» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в зоне «Урал-Поволжье».