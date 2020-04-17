Президент ПФЛ: Клубы лиги не планируют отказываться от участия в турнире

Источник: РИА "Новости"

Все футбольные соревнования в стране по решению Российского футбольного союза (РФС) приостановлены из-за пандемии коронавируса до 31 мая. В начале апреля владивостокский «Луч» отказался от участия в следующем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), при этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления. 15 апреля еще один участник лиги, «Армавир» из Краснодарского края, принял решение сняться с турнира из-за невозможности выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21.

«На данный момент таких заявлений не было, — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, получала ли лига информацию от клубов о возможном снятии с первенства Олимп-ПФЛ. — Все живут в определенной ситуации. Что касается клубов ФНЛ, ее руководитель дал комментарий, президент “Армавира” тоже дал комментарий о причинах, по которым они не будут доигрывать сезон. То, что касается владивостокского “Луча”, это вообще в перспективе, а проблемы команды всем известны».

Олимп-ПФЛ — третий по силе дивизион чемпионата России после Тинькофф — Российской премьер-лиги и Олимп-ФНЛ. В сезоне-2019/20 62 команды разделены на пять географических зон — «Запад» (14), «Центр» (14), «Юг» (16), «Урал-Приволжье» (12) и «Восток» (6).