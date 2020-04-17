Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Белшина
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
20
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
14:49 (мск), источник: ТАСС

Президент ПФЛ: Клубы лиги не планируют отказываться от участия в турнире

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не получало заявлений от клубов о том, что они собираются сниматься с первенства Олимп-ПФЛ. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано32 008 +4 070
Скончалось273 +41
Выздоровело2 590 +286
Инфицировано2 182 734 +94 309
Скончалось147 384 +7 965
Выздоровело555 196 +26 896
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:38 MSK, 17.04
Источник: РИА "Новости"

Все футбольные соревнования в стране по решению Российского футбольного союза (РФС) приостановлены из-за пандемии коронавируса до 31 мая. В начале апреля владивостокский «Луч» отказался от участия в следующем сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), при этом клуб рассчитывает доиграть текущий сезон в случае его возобновления. 15 апреля еще один участник лиги, «Армавир» из Краснодарского края, принял решение сняться с турнира из-за невозможности выполнить все условия лицензирования на сезон-2020/21.

«На данный момент таких заявлений не было, — сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, получала ли лига информацию от клубов о возможном снятии с первенства Олимп-ПФЛ. — Все живут в определенной ситуации. Что касается клубов ФНЛ, ее руководитель дал комментарий, президент “Армавира” тоже дал комментарий о причинах, по которым они не будут доигрывать сезон. То, что касается владивостокского “Луча”, это вообще в перспективе, а проблемы команды всем известны».

Олимп-ПФЛ — третий по силе дивизион чемпионата России после Тинькофф — Российской премьер-лиги и Олимп-ФНЛ. В сезоне-2019/20 62 команды разделены на пять географических зон — «Запад» (14), «Центр» (14), «Юг» (16), «Урал-Приволжье» (12) и «Восток» (6).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, более 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232.

 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Барселона» исключила возвращение Неймара летом
Шубенков восхвалил СССР и вспомнил о боявшемся социализма мире
Аршавин объяснил, почему не остался жить в Казахстане
Бышовец: Путь Уткина — это деградация, он не борец за правду
Кокорин поведал о влиянии тюрьмы на отказ сосать палец при голах
Как сложилась судьба игроков сборной СССР после Суперсерии-1972
Самая красивая теннисистка мира пойдет на свидание с фанатом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь