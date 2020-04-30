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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Сокола» пожертвовали деньги на строительство больницы

Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Сокол» перечислили часть своей зарплаты на строительство инфекционной больницы в Саратове, сообщается на сайте команды.

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Источник: Reuters

Как отмечается в сообщении, клуб поддержал инициативу Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Сайт телеканала «Матч ТВ» сообщает, что сумма пожертвований составила 100 тысяч рублей.

«Сокол» выступает в группе «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сезон которой был приостановлен из-за коронавируса.

Всего в Саратовской области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.

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