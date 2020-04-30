Футболисты «Сокола» пожертвовали деньги на строительство больницы
Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Сокол» перечислили часть своей зарплаты на строительство инфекционной больницы в Саратове, сообщается на сайте команды.
Футболисты, тренерский штаб и сотрудники футбольного клуба «Сокол» перечислили часть своей зарплаты на строительство инфекционной больницы в Саратове, сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, клуб поддержал инициативу Министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Сайт телеканала «Матч ТВ» сообщает, что сумма пожертвований составила 100 тысяч рублей.
«Сокол» выступает в группе «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион), сезон которой был приостановлен
Всего в Саратовской области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.