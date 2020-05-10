ПФЛ продолжит обсуждать с клубами будущее сезона после 12 мая

1 мая пресс-служба ПФЛ сообщила о том, что совет лиги по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве Олимп-ПФЛ является затруднительным. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в середине марта. На следующий день Соколов сообщил ТАСС о том, что лига обратится в клубы для того, чтобы получить от них мнение по вопросу возобновления первенства Олимп-ПФЛ. Оно будет представлено на заседании исполкома РФС, которое состоится 15 мая.
«Мы планируем общаться с клубами на предмет текущего положения дел, — сказал Соколов. — Отсюда будем исходить [в вопросе] возможности завершить сезон. Никто не дает никаких прогнозов, как можно их давать? У нас идет рабочий процесс, закончатся формальные выходные — будем связываться с клубами».
«После 12 мая продолжится общение совещательного характера», — добавил президент ПФЛ.
Турнир в Олимп-ПФЛ проводится в пяти группах: «Запад», «Центр», «Юг», «Урал-Поволжье», «Восток». На Западе лидером является столичный «Велес», в Центре — брянское «Динамо», на Юге — «Волгарь», в зоне «Урал-Поволжье» — «Акрон», на Востоке — «Иртыш».