ПФЛ продолжит обсуждать с клубами будущее сезона после 12 мая

1 мая пресс-служба ПФЛ сообщила о том, что совет лиги по итогам совещания пришел к выводу, что возобновление сезона в первенстве Олимп-ПФЛ является затруднительным. Соревнования были остановлены из-за пандемии коронавируса решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в середине марта. На следующий день Соколов сообщил ТАСС о том, что лига обратится в клубы для того, чтобы получить от них мнение по вопросу возобновления первенства Олимп-ПФЛ. Оно будет представлено на заседании исполкома РФС, которое состоится 15 мая.