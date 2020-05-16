ПФЛ обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в Олимп-ПФЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса. По информации ТАСС, курский «Авангард» не планирует выступать во втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2020/21, команда намерена играть в первенстве ПФЛ.

«Это (желание “Авангарда” выступать в ПФЛ в сезоне-2020/21 — прим. ТАСС) по вашей информации, у меня такой информации нет, — сказал Соколов. — Готовы ли мы к тому, что часть клубов ФНЛ захочет играть в следующем сезоне в ПФЛ? Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе. Уже по итогам лицензирования будем определяться совместно с лигами и Российским футбольным союзом».