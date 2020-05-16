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15:37 (мск), источник: ТАСС

ПФЛ обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обсудит состав участников на новый сезон после завершения лицензирования клубов. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение сезона-2019/20 в Олимп-ПФЛ, который был прерван из-за пандемии коронавируса. По информации ТАСС, курский «Авангард» не планирует выступать во втором по силе дивизионе российского футбола, первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2020/21, команда намерена играть в первенстве ПФЛ.

«Это (желание “Авангарда” выступать в ПФЛ в сезоне-2020/21 — прим. ТАСС) по вашей информации, у меня такой информации нет, — сказал Соколов. — Готовы ли мы к тому, что часть клубов ФНЛ захочет играть в следующем сезоне в ПФЛ? Сейчас проходит процедура лицензирования, которой подтверждается возможность участия в том или ином дивизионе. Уже по итогам лицензирования будем определяться совместно с лигами и Российским футбольным союзом».

Сезон в ФНЛ был завершен после 27 туров из 38 запланированных. «Авангард» занял 13-е место в турнирной таблице, набрав в 27 матчах 29 очков. Наивысшим достижением команды из Курска является выход в финал Кубка России в сезоне-2017/18.

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