«Торпедо» опровергло сообщения о лишении профессионального статуса

Руководство «Торпедо» откровенно удивлено информацией, размещенной на сайте «Матч ТВ» о возможной потере нашим клубом профессионального статуса. По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор клуба Александр Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований.