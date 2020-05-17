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19:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» опровергло сообщения о лишении профессионального статуса

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимирское «Торпедо» на своем официальном сайте выступило с заявлением, в котором опровергло сообщения о скором лишении статуса профессионального клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее телеканал «Матч ТВ» на своем официальном сайте сообщил, что владимирское «Торпедо», которое выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), находится на грани банкротства из-за коронавируса, а игроки команды выходят на рынок как свободные агенты.

Руководство «Торпедо» откровенно удивлено информацией, размещенной на сайте «Матч ТВ» о возможной потере нашим клубом профессионального статуса. По состоянию на данный момент, когда завершено первенство ПФЛ, директор клуба Александр Акимов находится в постоянном контакте с учредителями коллектива, и ни разу ими не ставился вопрос о снятии с соревнований.

«Как и любой клуб ПФЛ, ФНЛ и РПЛ, владимирское “Торпедо” с пониманием воспринимает ситуацию, сложившуюся из-за распространения коронавируса, и проводит политику финансовой оптимизации, не забывая при этом о социальной направленности деятельности клуба. Руководство клуба просит представителей “Матч ТВ” размещать у себя на ресурсе только достоверную и проверенную информацию», — отмечает пресс-служба «черно-белых».

Владимирское «Торпедо» в нынешнем сезоне, завершенном в ПФЛ досрочно из-за коронавируса, заняло четвертое место в зоне «Запад».

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