«Анжи» закупил медицинские костюмы и маски для больницы в Дагестане

Как отмечается в сообщении, генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов передал заместителю главного врача ЦГБ Каспийска Марату Дадашеву по 150 противочумных комбинезонов многоразового использования, многоразовых респираторов с высокой степенью защиты и защитных очков закрытого типа, а также 5000 одноразовых медицинских масок.

Средства на покупку СИЗ были выделены в том числе президентом клуба Османом Кадиевым и его друзьями.

«В ЦГБ Каспийска футболисты нашей команды всегда обследовались и получали квалифицированную медицинскую помощь при травмах. Весь коллектив ФК “Анжи” желает сил и здоровья всему медицинскому персоналу, находящемуся на передовой борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.