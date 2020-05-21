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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Анжи» закупил медицинские костюмы и маски для больницы в Дагестане

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» приобрел средства индивидуальной защиты для больницы в Каспийске, сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов передал заместителю главного врача ЦГБ Каспийска Марату Дадашеву по 150 противочумных комбинезонов многоразового использования, многоразовых респираторов с высокой степенью защиты и защитных очков закрытого типа, а также 5000 одноразовых медицинских масок.

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Средства на покупку СИЗ были выделены в том числе президентом клуба Османом Кадиевым и его друзьями.

«В ЦГБ Каспийска футболисты нашей команды всегда обследовались и получали квалифицированную медицинскую помощь при травмах. Весь коллектив ФК “Анжи” желает сил и здоровья всему медицинскому персоналу, находящемуся на передовой борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

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