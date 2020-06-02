Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
11:41 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В футбольном «Новосибирске» меняется состав

Состав выступающего в Профессиональной футбольной лиге «Новосибирска» в будущем сезоне во многом будет отличаться от нынешнего. В клубе сообщили об уходе большой группы игроков.

Наверх
Источник: Sibnovosti.ru

Закончился срок аренды у Даниила Большунова, Павла Кудряшова, Станислава Крапухина, Александра Максименко и Игоря Николова. Эти футболисты вернутся в составы своих клубов. Кроме того, истек срок действия трудовых договоров с вратарем Ильей Труниным, защитником Александром Серасховым, полузащитником Алексеем Друзиным и нападающим Денисом Дорожкиным.

«Действующие контракты с клубом имеют вратарь Евгений Ставер и полузащитник Илья Сафронов. С остальными футболистами ведутся переговоры о пролонгации трудовых договоров», — говорится на сайте «Новосибирска».

По итогам прошлого сезона новосибирская команда заняла третье место из шести в зоне «Восток».

Во время загрузки произошла ошибка.
Новосибирск
НовостиМатчиСоставСтатистика
В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима
Вице-премьер России объявил дату возобновления РПЛ
В следующем сезоне Семин может возглавить «Арсенал»
Он побеждал США в финале хоккейного ЧМ, но стал не нужен никому
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
«Реал Мадрид» не будет доигрывать сезон на «Сантьяго Бернабеу»
Бывший чемпион UFC вышел на улицы успокаивать протестующих в США
СМИ: Пять футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь