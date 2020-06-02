В футбольном «Новосибирске» меняется состав

Закончился срок аренды у Даниила Большунова, Павла Кудряшова, Станислава Крапухина, Александра Максименко и Игоря Николова. Эти футболисты вернутся в составы своих клубов. Кроме того, истек срок действия трудовых договоров с вратарем Ильей Труниным, защитником Александром Серасховым, полузащитником Алексеем Друзиным и нападающим Денисом Дорожкиным.