ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.
МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.
Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство
«Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно», — сказал Соколов.
Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно