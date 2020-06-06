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15:29 (мск), источник: ТАСС

ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) выплатит каждому клубу по 65 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил президент лиги Андрей Соколов.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком Российского футбольного союза 15 мая принял решение первенство не доигрывать первенство Олимп-ПФЛ из-за пандемии коронавируса.

«Да, это централизованные отчисления букмекеров, которые приходят ежегодно», — сказал Соколов.

Розыгрыши Футбольной национальной лиги и ПФЛ сезона-2019/20 были завершены досрочно из-за коронавируса. «Волгарь» стал победителем зоны «Юг», «Динамо-Брянск» — зоны «Центр», «Акрон» — зоны «Урал-Приволжье», «Велес» — зоны «Запад», «Иртыш» — зоны «Восток».

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