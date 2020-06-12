Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в России

Клуб выступает в зоне «Юг» в третьем по силе дивизионе чемпионата России. За «Спартак» Гетериев уже выступал с 2007 по 2010 год — тогда команда играла в премьер-лиге. Последним клубом 34-летнего полузащитника был «Кызылташ» из чемпионата Крыма.

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С 2013 по 2019 год Гетериев выступал в Казахстане за «Кайрат», «Ордабасы», «Кайсар», «Иртыш», «Окжетпес» и «Каспий». Всего в КПЛ забил три гола и отдал шесть ассистов в 93 матчах, а в 46 играх первой лиги отметился двумя результативными передачами.