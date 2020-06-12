Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Слуцк
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
20
Все события
Фоторепортажи
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в России

Бывший полузащитник сборной Казахстана Казбек Гетериев стал игроком нальчикского «Спартака», сообщает пресс-служба команды.

Наверх

Клуб выступает в зоне «Юг» в третьем по силе дивизионе чемпионата России. За «Спартак» Гетериев уже выступал с 2007 по 2010 год — тогда команда играла в премьер-лиге. Последним клубом 34-летнего полузащитника был «Кызылташ» из чемпионата Крыма.

ВКонтакте

С 2013 по 2019 год Гетериев выступал в Казахстане за «Кайрат», «Ордабасы», «Кайсар», «Иртыш», «Окжетпес» и «Каспий». Всего в КПЛ забил три гола и отдал шесть ассистов в 93 матчах, а в 46 играх первой лиги отметился двумя результативными передачами.

С 2010 по 2015 год Гетериев выступал за сборную Казахстана. Натурализованный россиянин провел семь матчей за национальную команду.

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак Нч
НовостиМатчиСоставСтатистика
Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в России
Ван Дейк получит самую большую зарплату в истории «Ливерпуля»
FIS отправила россиянину большой Хрустальный глобус
«Зенит» с июня возобновит выплату зарплаты в полном объеме
Составлен рейтинг лучших баскетболистов в истории России
Новой девушкой игрока «Локо» стала экс-участница шоу «Холостяк»
Проведение финала Кубка Англии посвятят ментальному здоровью
Тренер «Севильи» пожалел, что на стадионе не было болельщиков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь