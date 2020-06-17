Московское «Динамо-2» будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне

Источник: Спорт РИА Новости

Руководством клуба было принято решение возродить вторую команду для получения молодыми перспективными выпускниками академии практики на профессиональном уровне. При этом молодёжная команда будет сохранена и продолжит выступление в молодёжном первенстве, которое с нового сезона будет ограничено возрастным потолком в 19 лет (с возможностью заявить на турнир пять игроков, родившихся не ранее 1 января 2000 года).

«Весь тренерский штаб молодёжной команды и её персонал перейдут в «Динамо-2», — говорится в сообщении.

В ближайшее время состоится совет ассоциации ПФЛ, на котором среди прочего будет определена зона («Центр» или «Запад»), где будет выступать вторая команда. «Динамо» получило лицензию Российского футбольного союза (РФС) для участия второй команды в первенстве ПФЛ.

«В ближайших планах молодых динамовцев Александра Кульчия — тестирование на наличие коронавирусной инфекции (18 июня), углублённое медобследование (20 июня) и начало тренировочного сбора» (с 22 июня) на одной из баз в Подмосковье, — отмечается в сообщении.