КДК РФС продлил отстранение экс-тренера «Черноморца» Дышекова

Источник: РИА "Новости"

Такое решение принял КДК РФС, сообщает сайт российского футбольного союза.

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«Не допускать Дышекова Х. Ж. к участию в официальных спортивных соревнованиях в качестве спортивного судьи, тренера, руководителя спортивной команды и в качестве другого участника соответствующих официальных спортивных соревнований в период с 20 июня 2020 года по дату вступления в силу приговора суда в отношении Дышекова Х. Ж. либо о прекращении в отношении него уголовного дела и (или) уголовного преследования», — говорится в тексте решения.

В июне 2019 года Дышеков был отстранен от футбольной деятельности на год. Помимо него были наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислава Резников — им нельзя заниматься футболом в течении трех лет. На год отстранен генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко.