КДК РФС продлил отстранение экс-тренера «Черноморца» Дышекова
Бывший тренер новороссийского «Черноморца» Хазрет Дышеков вновь был отстранен от футбольной деятельности.
Бывший тренер новороссийского «Черноморца» Хазрет Дышеков вновь был отстранен от футбольной деятельности.
Такое решение принял КДК РФС, сообщает сайт российского футбольного союза.
«Не допускать Дышекова Х. Ж. к участию в официальных спортивных соревнованиях в качестве спортивного судьи, тренера, руководителя спортивной команды и в качестве другого участника соответствующих официальных спортивных соревнований в период с 20 июня 2020 года по дату вступления в силу приговора суда в отношении Дышекова Х. Ж. либо о прекращении в отношении него уголовного дела и (или) уголовного преследования», — говорится в тексте решения.
В июне 2019 года Дышеков был отстранен от футбольной деятельности на год. Помимо него были наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислава Резников — им нельзя заниматься футболом в течении трех лет. На год отстранен генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко.
Поводом для санкций стали итоги разбирательств по матчу 27-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг» «Чайка» — «Черноморец» (3:1), который был заподозрен в договорном характере. Победа в этой игре помогла «Чайке» сохранить лидерство и обойти «Урожай» в споре за путевку в ФНЛ.