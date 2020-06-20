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12:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КДК РФС продлил отстранение экс-тренера «Черноморца» Дышекова

Бывший тренер новороссийского «Черноморца» Хазрет Дышеков вновь был отстранен от футбольной деятельности.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение принял КДК РФС, сообщает сайт российского футбольного союза.

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«Не допускать Дышекова Х. Ж. к участию в официальных спортивных соревнованиях в качестве спортивного судьи, тренера, руководителя спортивной команды и в качестве другого участника соответствующих официальных спортивных соревнований в период с 20 июня 2020 года по дату вступления в силу приговора суда в отношении Дышекова Х. Ж. либо о прекращении в отношении него уголовного дела и (или) уголовного преследования», — говорится в тексте решения.

В июне 2019 года Дышеков был отстранен от футбольной деятельности на год. Помимо него были наказаны трое игроков команды Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислава Резников — им нельзя заниматься футболом в течении трех лет. На год отстранен генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко.

Поводом для санкций стали итоги разбирательств по матчу 27-го тура первенства ПФЛ в группе «Юг» «Чайка» — «Черноморец» (3:1), который был заподозрен в договорном характере. Победа в этой игре помогла «Чайке» сохранить лидерство и обойти «Урожай» в споре за путевку в ФНЛ.

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