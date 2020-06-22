В пермском ФК «Звезда» зафиксировано три случая коронавируса

У всех заражённых болезнь проходит в бессимптомной форме. Инфицированные чувствуют себя нормально. Однако они будут самоизолированы, после чего пройдут повторное тестирование.

Отметим, все остальные тренеры, футболисты, а также сотрудники и руководство клуба получили отрицательный результат по итогам тестирования. В последнее время они не контактировали с заболевшими. И со вторника, 23 июня, пермская команда в неполном составе начнёт подготовку к новому сезону.