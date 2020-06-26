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13:59 (мск), источник: Сиб.фм

Футбольный клуб «Новосибирск» заключил контракты с новыми игроками

ФК «Новосибирск» продолжает формировать команду на будущий сезон; клуб ждет решения ФРС о дате первого матча.

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Источник: Сиб.фм

Футбольный клуб «Новосибирск» заключил несколько контрактов с новыми игроками. Об этом сообщил «Московский комсомолец в Новосибирске».

За клуб впервые будет выступать 22-летний воспитанник академии «Чертаново» Артём Селюков. В сезоне-2019/2020 он играл за команду «Волга» из Ульяновска.

В команду приняли 26-летнего полузащитника Романа Косянчука, выступавшего за «Сочи» и «Факел». Из ФК «Чайка» вернулся полузащитник Артём Коржунов.

24 июня ФК «Новосибирск» подписал договор с капитаном команды, опытным полузащитником Сергеем Нарылковым.

«Формирование состава продолжается. Трансферное окно будет как минимум до конца августа. Это пока первая группа футболистов, которые подписали контракт с клубом. Это связано с тем, что по итогам прошедшего сезона закончились контракты у всех, кроме Ильи Сафронова и Евгения Ставера», — рассказал пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрий Кондратьев.

Также «Новосибирск» продлил контракты с тремя полузащитниками — Дмитрием Бакаем, Антоном Макуриным и Сергеем Нарылковым; защитниками — Романом Ткачуком, Сергеем Косицыным; полузащитником Керимом Магамаевым. В команде остаются вратарь Николай Цыган и полузащитник Алексей Гладышев, которые из-за пандемии не успели сыграть за «Новосибирск».

Дату первого официального матча объявит Российский футбольный союз, который определит новосибирскую команду в турнирную группу.

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