Российский футболист нашел новый клуб после снятия «Иртыша»

В прошедшем сезоне новая команда Хрипкова заняла третье место в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — это третий уровень чемпионата России.

В «Иртыш» Хрипков перешел зимой и успел провести два матча в чемпионате Казахстана. В конце мая клуб объявил о снятии с КПЛ из-за финансовых проблем.