Российский футболист нашел новый клуб после снятия «Иртыша»
Российский полузащитник Андрей Хрипков после ухода из «Иртыша» вернулся на родину. Футболист подписал контракт на год с саратовским «Соколом», сообщает News.Sarbc.ru.
Российский полузащитник Андрей Хрипков после ухода из «Иртыша» вернулся на родину. Футболист подписал контракт на год с саратовским «Соколом», сообщает News.Sarbc.ru.
В прошедшем сезоне новая команда Хрипкова заняла третье место в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — это третий уровень чемпионата России.
В «Иртыш» Хрипков перешел зимой и успел провести два матча в чемпионате Казахстана. В конце мая клуб объявил о снятии с КПЛ
До «Иртыша» 29-летний Хрипков выступал на родине за «Мордовию», «Нижний Новгород», КАМАЗ и «Текстильщик», а карьеру начинал в молдавском «Зимбру».