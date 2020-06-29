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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Российский футболист нашел новый клуб после снятия «Иртыша»

Российский полузащитник Андрей Хрипков после ухода из «Иртыша» вернулся на родину. Футболист подписал контракт на год с саратовским «Соколом», сообщает News.Sarbc.ru.

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В прошедшем сезоне новая команда Хрипкова заняла третье место в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) — это третий уровень чемпионата России.

В «Иртыш» Хрипков перешел зимой и успел провести два матча в чемпионате Казахстана. В конце мая клуб объявил о снятии с КПЛ из-за финансовых проблем.

До «Иртыша» 29-летний Хрипков выступал на родине за «Мордовию», «Нижний Новгород», КАМАЗ и «Текстильщик», а карьеру начинал в молдавском «Зимбру».

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