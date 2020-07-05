В российского футболиста попала молния на тренировке

Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

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«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.