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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В российского футболиста попала молния на тренировке

Российский футболист Иван Заборовский, выступающий за подмосковный клуб «Знамя Труда», оказался в реанимации после того, как в него попала молния. Об этом сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

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Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

ВКонтакте

«Знамя Труда» выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

В октябре 2019-го сообщалось, что защитник «Рубина» Вячеслав Фомин, у которого возникло внутреннее кровотечение в результате столкновения в матче молодежного чемпионата России, также оказался в реанимации, но пошел на поправку. Уточнялось, что он потерял два литра крови.

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