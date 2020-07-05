Гендиректор ФК «Знамя Труда»: игрок команды введен в искусственную кому после удара молнии

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь клуба «Знамя Труда», выступающего в зоне «Запад» Олимп — Профессиональной футбольной лиги, Антон Заборовский находится сейчас в искусственной коме после того, как его поразила молния. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из Орехово-Зуева Игорь Майоров.

Ранее на странице болельщиков «Знамени Труда» в одной из соцсетей появилась информация о том, что 16-летний Заборовский находится в реанимации после того, как на тренировке в субботу в него попала молния.

«Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребенок и жив остался, — сказал Майоров. — Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят, сейчас же он введен в искусственную кому, скорее всего, вечером его оттуда выведут».

Ранее в соцсетях в конце недели появилось фото облака-воронки над Орехово-Зуевом. Его появление было объяснено попыткой формирования смерча.