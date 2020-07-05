Гендиректор ФК «Знамя Труда»: игрок команды введен в искусственную кому после удара молнии
16-летний Антон Заборовский находится в люберецкой больнице.
16-летний Антон Заборовский находится в люберецкой больнице.
МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь клуба «Знамя Труда», выступающего в зоне «Запад» Олимп — Профессиональной футбольной лиги, Антон Заборовский находится сейчас в искусственной коме после того, как его поразила молния. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба из
Ранее на странице болельщиков «Знамени Труда» в одной из соцсетей появилась информация о том, что 16-летний Заборовский находится в реанимации после того, как на тренировке в субботу в него попала молния.
«Все сработали быстро, очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Скорее всего, у него была остановка дыхания, ему оказали первую медицинскую помощь, может, благодаря этому ребенок и жив остался, — сказал Майоров. — Вчера вечером мы переправили его из
Ранее в соцсетях в конце недели появилось фото
По словам Майорова, грозы во время тренировки не было. «Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались — тренер бы увел игроков в спортзал», — отметил гендиректор.