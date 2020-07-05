Футболиста «Знамени Труда» ввели в искусственную кому после удара молнии

«По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари — отдельно. С кем ни разговаривал, все впервые такое слышат, чтобы в футбольное поле попала молния… Была бы гроза или хотя бы ливень, конечно, мы бы остановили тренировку. Но была обычная, сухая пасмурная погода», — сказал Майоров.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6f61498a3b3937182bef" data-vnd="6f61498a3b3937182bef" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6f61498a3b3937182bef" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хорошо отработали тренеры и администраторы: ему тут же оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую. Его отвезли в реанимацию, а вечером на вертолете он был перевезен в Люберцы. Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели. Я на связи с отцом. Скорее всего, вечером его будут выводить», — добавил собеседник агентства.