Футболиста «Знамени Труда» ввели в искусственную кому после удара молнии

«По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари — отдельно. С кем ни разговаривал, все впервые такое слышат, чтобы в футбольное поле попала молния… Была бы гроза или хотя бы ливень, конечно, мы бы остановили тренировку. Но была обычная, сухая пасмурная погода», — сказал Майоров.
«Хорошо отработали тренеры и администраторы: ему тут же оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую. Его отвезли в реанимацию, а вечером на вертолете он был перевезен в Люберцы. Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели. Я на связи с отцом. Скорее всего, вечером его будут выводить», — добавил собеседник агентства.
«Знамя Труда» выступает в чемпионате ПФЛ в зоне «Запад», в сезоне-2019/20 команда заняла 11-е место.