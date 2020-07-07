Стало известно о состоянии российского футболиста после удара молнии

По информации издания, 16-летний вратарь пришел в себя. Сестра спортсмена Карина Заборовская уточнила, что состояние брата стабильное, однако врачи пока не дают прогнозов о том, сколько может занять полное восстановление.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--372e75367513f8e88f5d" data-vnd="372e75367513f8e88f5d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=372e75367513f8e88f5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что в голкипера попала молния, сообщалось 5 июля. Отмечалось, что футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Директор подмосковной команды Игорь Майоров рассказал, что в тот момент стояла сухая погода, поэтому его удивило попадание молнии в игрока.