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19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о состоянии российского футболиста после удара молнии

Стало известно о состоянии российского футболиста клуба «Знамя труда» Ивана Заборовского после удара молнии на тренировке. Об этом сообщает «Подъем».

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По информации издания, 16-летний вратарь пришел в себя. Сестра спортсмена Карина Заборовская уточнила, что состояние брата стабильное, однако врачи пока не дают прогнозов о том, сколько может занять полное восстановление.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что в голкипера попала молния, сообщалось 5 июля. Отмечалось, что футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Директор подмосковной команды Игорь Майоров рассказал, что в тот момент стояла сухая погода, поэтому его удивило попадание молнии в игрока.

«Знамя Труда» выступает в зоне «Запад» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В текущем сезоне, который из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, команда заняла 11-е месте в турнирной таблице.

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