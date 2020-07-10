Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас пострадавшего вратаря

В начале июля стало известно, что во время тренировки в 16-летнего Заборовского ударила молния. Как сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковной команды Игорь Майоров, игрок какое-то время находился в искусственной коме. В четверг капитан команды голкипер Виталий Чилюшкин заявил РИА Новости, что Заборовский хотел бы вернуться в строй в ближайшие две недели.
«Я не знаю почему, но сразу подумал, что это именно молния, — сказал Басов в интервью РИА Новости. — Я когда подбежал, его первым делом развернул, у него вся футболка на груди сгорела. Вот в этот момент понял, что это, похоже, молния ударила. Но я согласен, поверить, что в человека ни с того ни с сего попала молния посреди футбольного поля, решительно невозможно».
«Сам момент удара я не видел. Хлопок был такой силы, что все вокруг от неожиданности присели. Потом уже обернулся, когда Ваня лежал на земле. Естественно, все побежали в его сторону сразу. Прибежали, стали оказывать помощь», — добавил специалист.
Басов сообщил, что какое-то время Заборовский не дышал. «По времени точно не могу сказать, минуту — две или меньше он не дышал, — сказал тренер. — Потом, после того как мы оказали терапию, он задышал, и я почувствовал, что сердце забилось, пульс появился».