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14:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас пострадавшего вратаря

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. Детский тренер футбольной школы «Знамя Труда» Антон Басов, оказавший первую медицинскую помощь вратарю Ивану Заборовскому, в которого попала молния во время тренировки, рассказал РИА Новости подробности того, как помогал игроку.

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В начале июля стало известно, что во время тренировки в 16-летнего Заборовского ударила молния. Как сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковной команды Игорь Майоров, игрок какое-то время находился в искусственной коме. В четверг капитан команды голкипер Виталий Чилюшкин заявил РИА Новости, что Заборовский хотел бы вернуться в строй в ближайшие две недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не знаю почему, но сразу подумал, что это именно молния, — сказал Басов в интервью РИА Новости. — Я когда подбежал, его первым делом развернул, у него вся футболка на груди сгорела. Вот в этот момент понял, что это, похоже, молния ударила. Но я согласен, поверить, что в человека ни с того ни с сего попала молния посреди футбольного поля, решительно невозможно».

«Сам момент удара я не видел. Хлопок был такой силы, что все вокруг от неожиданности присели. Потом уже обернулся, когда Ваня лежал на земле. Естественно, все побежали в его сторону сразу. Прибежали, стали оказывать помощь», — добавил специалист.


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ТВЦ

Басов сообщил, что какое-то время Заборовский не дышал. «По времени точно не могу сказать, минуту — две или меньше он не дышал, — сказал тренер. — Потом, после того как мы оказали терапию, он задышал, и я почувствовал, что сердце забилось, пульс появился».

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