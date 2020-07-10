Тренер клуба «Знамя Труда» рассказал, как спас пострадавшего вратаря

В начале июля стало известно, что во время тренировки в 16-летнего Заборовского ударила молния. Как сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковной команды Игорь Майоров, игрок какое-то время находился в искусственной коме. В четверг капитан команды голкипер Виталий Чилюшкин заявил РИА Новости, что Заборовский хотел бы вернуться в строй в ближайшие две недели.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--17e94ed722970a1de68d" data-vnd="17e94ed722970a1de68d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=17e94ed722970a1de68d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не знаю почему, но сразу подумал, что это именно молния, — сказал Басов в интервью РИА Новости. — Я когда подбежал, его первым делом развернул, у него вся футболка на груди сгорела. Вот в этот момент понял, что это, похоже, молния ударила. Но я согласен, поверить, что в человека ни с того ни с сего попала молния посреди футбольного поля, решительно невозможно».

«Сам момент удара я не видел. Хлопок был такой силы, что все вокруг от неожиданности присели. Потом уже обернулся, когда Ваня лежал на земле. Естественно, все побежали в его сторону сразу. Прибежали, стали оказывать помощь», — добавил специалист.