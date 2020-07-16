Игроки ФК «Новосибирск» получили результаты теста на COVID-19

Спортсмены сдали тест на коронавирус перед поездкой на товарищеский матч в Красноярск.

У игроков и тренерского штаба отрицательный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Пока что все официальные и товарищеские матчи в России проводятся при соблюдении особых условий и мер предосторожности по нераспространению COVID-19.