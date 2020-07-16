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09:44 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Игроки ФК «Новосибирск» получили результаты теста на COVID-19

У игроков и тренерского штаба отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

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Спортсмены сдали тест на коронавирус перед поездкой на товарищеский матч в Красноярск.

У игроков и тренерского штаба отрицательный результат на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Пока что все официальные и товарищеские матчи в России проводятся при соблюдении особых условий и мер предосторожности по нераспространению COVID-19.

Перед сезоном новосибирская команда проведёт контрольный матч в Красноярске на стадионе «Центральный». Игра пройдёт в закрытом режиме. Матч пройдет 16 июля в 14:00 по новосибирскому времени.

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