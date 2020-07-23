Переживший удар молнии российский футболист впервые рассказал о случившемся

Заборовский заявил, что не помнит момент случившегося. «Жутковато и неприятно… Остались мелкие шрамы на шее. Это от цепочки — она расплавилась. Молния вышла через пятку — на ней есть точки. Еще у меня ухо одно не слышит из-за контузии», — описал последствия он. Футболист добавил, что планирует вновь выступать за команду и выкладываться на сто процентов.