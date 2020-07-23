Переживший удар молнии российский футболист впервые рассказал о случившемся
Российский вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский в интервью
Российский вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский в интервью
Заборовский заявил, что не помнит момент случившегося. «Жутковато и неприятно… Остались мелкие шрамы на шее. Это от цепочки — она расплавилась. Молния вышла через пятку — на ней есть точки. Еще у меня ухо одно не слышит
21 июля стало известно, что Заборовский подписал первый профессиональный контракт со «Знаменем Труда». Финансовые детали соглашения со спортсменом не уточняются.
Молния попала в Заборовского 5 июля. Футболиста поместили в реанимацию и ввели в искусственную кому. Через два дня 16-летний игрок пришел в себя.