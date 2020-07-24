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16:40 (мск), источник: Кубань 24

РФС разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань»

Исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил краснодарскому футбольному клубу «Урожай» сменить название на «Кубань», сообщает пресс-служба РФС.

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«Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань»» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с Постановлением Исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай»» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань»» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань»», — говорится в заявлении РФС.

Футбольный клуб «Урожай» был основан в 2018 году после того, как «Кубань» признали банкротом. В прошедшем первенстве ПФЛ сезона 2019/20 в группе «Юг» клуб из Краснодара занял 11 место.

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