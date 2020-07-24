РФС разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань»

«Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань»» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с Постановлением Исполкома № 169/8 от 25.11.2015 «Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса», разрешить ООО «Футбольный клуб «Урожай»» (г. Краснодар) изменить наименование на ООО «Профессиональный футбольный клуб «Кубань»» без возникновения у такого клуба спортивного или иного правопреемства с НАО «Футбольный клуб «Кубань»», — говорится в заявлении РФС.

