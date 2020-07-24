РФС разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань»
Исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил краснодарскому футбольному клубу «Урожай» сменить название на «Кубань», сообщает
Исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил краснодарскому футбольному клубу «Урожай» сменить название на «Кубань», сообщает
«Исполком РФС принял решение в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб «Кубань»» профессионального статуса, по причинам, не связанным со спортивным результатом, в соответствии с Постановлением Исполкома № 169/8 от
Футбольный клуб «Урожай» был основан в 2018 году после того, как «Кубань» признали банкротом. В прошедшем первенстве ПФЛ сезона 2019/20 в группе «Юг» клуб из Краснодара занял 11 место.