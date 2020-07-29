На Дону появился новый футбольный клуб «Форте»
В Ростовской области появился новый футбольный клуб «Форте». Место приписки — Таганрог. Именно здесь оказалась и подходящая спортивная база.
В Ростовской области появился новый футбольный клуб «Форте». Место приписки — Таганрог. Именно здесь оказалась и подходящая спортивная база.
«Когда мы уже были готовы к созданию футбольного клуба, мы начали рассматривать площадки и оказалось, что в городе Таганроге есть отремонтированная база к 2018 году, к футбольному чемпионату. И по сути на ее фоне можно создать нормальную футбольную базу. Это было определяющим решением, почему мы выбрали Таганрог», — говорит генеральный директор ФК «Форте» Олег Острецов.
«Великолепное поле, готовили его давно. Даже на карантине когда были, тут никто не бегал, не тренировался, поле готовили. Я надеюсь, что к первым играм поле будет великолепным. Оно и сейчас в хорошем состоянии. Ну и сам стадион. Посмотрите, какие трибуны, всё переделали, всё красивое всё для того, чтобы играть», — говорит игрок ФК «Форте» Ираклий Логуа.
«Форте» будет выступать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) вместе с клубом «СКА Ростов». То есть в сезоне 2020/21, помимо «Ростова» в
«Активные тренировки мы начали с января месяца. У нас сборы начались, уехали в Сочи, там готовились. Задачи у нас серьезные. Хоть клуб и молодой, но задачи поставлены — сразу с первого года попасть на ранг выше, в ФНЛ. А в дальнейшей истории нашей, скорее всего, попасть в Премьер-Лигу», — говорит главный тренер ФК «Форте» Алексей Герасименко.
Стартовые матчи ПФЛ и Кубка России пройдут уже в первых числах августа.