«Зенит-Ижевск» сообщил о 10 случаях заражения коронавирусной инфекцией

Ранее стало известно, что домашний матч ижевского клуба с челнинским «КАМАЗом» (12 августа), а также выездная игра с самарскими «Крыльями Советов-2» (15 августа) отменены.
«Зенит-Ижевск» на основании постановления территориального управления Роспотребнадзора ушел на карантин до 20 августа включительно из-за положительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков, тренеров и персонала (положительные тесты лабораторно подтверждены у 10 человек). Состояние всех заболевших, а также остальных лиц, контактировавших с ними, нормальное. Болезнь у всех протекает бессимптомно или в легкой форме, — говорится в заявлении клуба.
«Решение об исходах обоих отмененных матчах будет принято бюро КДК РФС на следующей неделе. Наша команда официально направила письмо в ПФЛ о возможности переноса игр на резервные дни», — сказано в сообщении.