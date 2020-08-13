«Зенит-Ижевск» сообщил о 10 случаях заражения коронавирусной инфекцией

«Зенит-Ижевск» на основании постановления территориального управления Роспотребнадзора ушел на карантин до 20 августа включительно из-за положительных результатов тестов на коронавирус у группы игроков, тренеров и персонала (положительные тесты лабораторно подтверждены у 10 человек). Состояние всех заболевших, а также остальных лиц, контактировавших с ними, нормальное. Болезнь у всех протекает бессимптомно или в легкой форме, — говорится в заявлении клуба.