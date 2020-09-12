ПФЛ подтвердила отмену матча «Авангард» — «Металлург-Видное» из-за коронавируса у гостей
ТАСС, 12 сентября. Встреча шестого тура группы 3 Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Авангард» (Курск) — «Металлург-Видное» не состоится в субботу
ТАСС, 12 сентября. Встреча шестого тура группы 3 Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Авангард» (Курск) — «Металлург-Видное» не состоится в субботу
По итогам тестирования в клубе был выявлен ряд случаев заражения, точное число инфицированных не сообщается. Как сообщила
Ранее в ПФЛ по причине неявки
После пяти туров «Металлург-Видное» с шестью очками идет на девятом месте турнирной таблицы группы 3.