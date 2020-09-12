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16:01 (мск), источник: ТАСС

ПФЛ подтвердила отмену матча «Авангард» — «Металлург-Видное» из-за коронавируса у гостей

ТАСС, 12 сентября. Встреча шестого тура группы 3 Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Авангард» (Курск) — «Металлург-Видное» не состоится в субботу из-за наличия зараженных коронавирусом в составе подмосковной команды. Об этом сообщает пресс-служба ПФЛ.

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По итогам тестирования в клубе был выявлен ряд случаев заражения, точное число инфицированных не сообщается. Как сообщила пресс-служба подмосковного клуба, игроки, тренерский штаб и персонал будут находиться на обязательном карантине в течение восьми дней. На следующей неделе состоится повторное тестирование, по итогам которого будет принято решение о проведении игры «Металлург-Видное» — «Калуга».

Ранее в ПФЛ по причине неявки из-за случаев заражения коронавирусом два технических поражения были засчитаны клубам «Зенит-Ижевск» и «Носта», по одному — командам «Металлург-Липецк» и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). В Олимп — Футбольной национальной лиге из-за коронавируса были отменены два матча брянского «Динамо», которому были присуждены два технических поражения за неявку (брянский клуб ушел на карантин), а также встреча «Шинник» (Ярославль) — «Енисей» (Красноярск) из-за случаев заражения в составе гостей.

После пяти туров «Металлург-Видное» с шестью очками идет на девятом месте турнирной таблицы группы 3.

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