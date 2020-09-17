«Амкар» ушел на карантин

«Заболевшие чувствуют себя хорошо, болезнь проходит бессимптомно», — отметила пресс-служба клуба.



Тем не менее команда вынуждена в связи с этим уйти на карантин. Он продлится с 17 по 28 сентября. Таким образом, «красно-черные» не сыграют гостевой матч первенства команд III дивизиона — зоны «Урал и Западная Сибирь» с дублем ФК «Тюмень», запланированный на 19 сентября. Не состоится и домашняя игра с «Тоболом» из Тобольска, которая должна была пройти 26 сентября в манеже «Пермь Великая».