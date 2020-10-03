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16:44 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб подписал контракт с казахстанским футболистом

Ему всего 19 лет.

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Российский клуб «Носта», который выступает в ПФЛ (группа 4, Урал-Приволжье), подписал казахстанского футболиста Изата Кульжанова, сообщается на официальном сайте команды.

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О деталях контракта ничего не сообщается. Однако, по данным Transfermarkt, соглашение заключено до 30 июня следующего года.

«Это уникальный талант, и, честно говоря, я думаю, что он сделает отличную карьеру», — отозвался об Изате в одном из интервью Деян Челар, тренер футбольного клуба «Раднички» из Пирота (Сербия), где Кульжанов находился на просмотре этим летом.

19-летний Кульжанов — воспитанник «Иртыша», который распался весной из-за финансовых трудностей, но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.

В ПФЛ (третья по силе лига) «Носта» идет на 12-м месте из 15, набрав семь очков в девяти играх.

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